Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi: Trabzon Büyükşehir 40-33

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 5. haftasında Beşirli Spor Salonu'nda Köyceğiz Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:54
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi: Trabzon Büyükşehir 40-33

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi: Trabzon Büyükşehir 40-33

5. hafta | Beşirli Spor Salonu

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında, ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk Köyceğiz Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 19-18 önde tamamlayan Trabzon temsilcisi, mücadeleyi üstün bir oyunla sonuca taşıdı.

Maç boyunca iki takım arasında çekişme sürerken, son bölümlerde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un etkin oyunuyla rakibi geride bıraktığı görüldü. Sonuç, ev sahibinin ligdeki iddiasını güçlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Beko 85-83 Beşiktaş GAİN — 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası Sahibi Fenerbahçe
2
Bodrum FK 2-0 Vanspor: Sefer Yılmaz'dan 'Haklı Galibiyet' Mesajı
3
Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik: 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
4
Beşiktaş 4-0 Zecorner Kayserispor: Sergen Yalçın'dan Teşekkür
5
Bursaspor 92-73 PAOK: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Finale Yükseldi
6
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
7
Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8. kez kazandı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası