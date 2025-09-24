Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi: Trabzon Büyükşehir 40-33
5. hafta | Beşirli Spor Salonu
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında, ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk Köyceğiz Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 19-18 önde tamamlayan Trabzon temsilcisi, mücadeleyi üstün bir oyunla sonuca taşıdı.
Maç boyunca iki takım arasında çekişme sürerken, son bölümlerde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un etkin oyunuyla rakibi geride bıraktığı görüldü. Sonuç, ev sahibinin ligdeki iddiasını güçlendirdi.