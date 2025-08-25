DOLAR
Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te 41 teknenin katıldığı 437 deniz millik Mondello-Monako rotasında ikinciliği kazandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:00
Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo 2025'te İkincilik Elde Etti

Yarıştan Kısa Özet

Arkas Sailing Team, İtalya'da düzenlenen Palermo-Montecarlo 2025 yarışında ikinci oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarışın 20'ncisi Mondello-Monako arasında 437 deniz millik bir rota üzerinde gerçekleştirildi.

Detaylar ve Kulüp Açıklaması

Toplam 41 teknenin katıldığı mücadelede Arkas Sailing Team, önemli bir başarıya imza atarak podyumun ikinci basamağına çıktı. Kulüp açıklamasında elde edilen derece vurgulandı ve ekip performansı öne çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Serhat Altay, ekip olarak üç ayrı kategoride podyum derecesi aldıklarını belirterek, sezondaki diğer yarışlarda da aynı ivmeyi sürdürmek istediklerini ifade etti.

Yelkende İtalya'daki Palermo-Montecarlo 2025'te mücadele eden Arkas Sailing Team, ikinciliği elde etti.

