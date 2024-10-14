Arkas Spor, Challenge Kupası'nda Akaa ile Karşılaşıyor

Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda Akaa ile Müsabaka Yapacak

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li final turunun rövanş mücadelesinde Arkas Spor, yarın Finlandiya’da Akaa ile karşı karşıya gelecek.

Akaa Arena'daki Büyük Mücadele

Akaa Arena'da gerçekleştirilecek olan karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak. Arkas Spor, İzmir'deki önceki karşılaşmada 3-1’lik bir yenilgi almıştı. Ancak takım, yarınki maçta turu geçmeyi hedefliyor.

Bir Başarıya Daha İmza Atmak İçin

Tur atlayacak olan ekip, Slovenya temsilcisi Panvita Pomgrad ile eşleşecek. Arkas Spor, Avrupa’daki 137. maçına çıkarken, geride kalan karşılaşmalarda 72 galibiyet ve 64 yenilgi elde etti.