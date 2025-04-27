Arkas Spor Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 Yenerek Eşitliği Sağladı

Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'ya Karşı Güç Gösterdi

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı ikinci maçında Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana'yı sahasında 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Serideki Eşitlik ve Gelecek Maçın Tarihi

Bu zaferle birlikte sezonu 3. sırada tamamlayacak takımın belirleneceği serinin üçüncü maçı, 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak. İzmir ekibi, bu önemli maça moralli bir şekilde çıkacak.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gyorge Grozer (9) rakipleriyle mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3/4 etabı ikinci maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gyorge Grozer (9) rakipleriyle mücadele etti.