Arkas Spor'un Balkan Kupası Maç Programı Açıklandı

Arkas Spor'un Balkan Kupası Heyecanı

Yunanistan'ın Selanik şehrinde 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Erkekler Balkan Kupası için Arkas Spor'un maç programı netleşti. Toplamda 6 takımın 2 farklı grupta mücadele edeceği bu prestijli organizasyonda, kazanan ekip CEV Challenge Kupası'na katılma şansını elde edecek.

Grup Eşleşmeleri

Arkas Spor, B Grubu'nda Sırbistan'dan Radnicki ve Romanya'dan Steau Bükreş ile mücadele ederken; A Grubu'nda ise ev sahibi Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Bulgaristan'dan Beroe 2016 ve Kosova'dan KV Peja yer alıyor.

Maç Programı

Turnuvanın tüm heyecanına tanık olabileceğiniz maç programı ise şöyle: