Arkas Spor'un Balkan Kupası Maç Programı Açıklandı

Arkas Spor'un Balkan Kupası Heyecanı
Yunanistan'ın Selanik şehrinde 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Erkekler Balkan Kupası için Arkas Spor'un maç programı netleşti. Toplamda 6 takımın 2 farklı grupta mücadele edeceği bu prestijli organizasyonda, kazanan ekip CEV Challenge Kupası'na katılma şansını elde edecek.
Grup Eşleşmeleri
Arkas Spor, B Grubu'nda Sırbistan'dan Radnicki ve Romanya'dan Steau Bükreş ile mücadele ederken; A Grubu'nda ise ev sahibi Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Bulgaristan'dan Beroe 2016 ve Kosova'dan KV Peja yer alıyor.
Maç Programı
Turnuvanın tüm heyecanına tanık olabileceğiniz maç programı ise şöyle:
- 19 Eylül Perşembe:
- 17.00 - Radnicki vs Steau Bükreş
- 20.30 - Pegasus Polichnis vs KV Peja
- 20 Eylül Cuma:
- 17.00 - Arkas Spor vs Steau Bükreş
- 20.30 - KV Peja vs Beroe 2016
- 21 Eylül Cumartesi:
- 17.00 - Arkas Spor vs Radnicki
- 20.30 - Pegasus Polichnis vs Beroe 2016
- 22 Eylül Pazar:
- 15.00 - A Grubu 3. - B Grubu 3.
- 18.00 - A Grubu 2. - B Grubu 2.
- 21.00 - A Grubu 1. - B Grubu 1.
Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu maçların, voleybol tutkunları için büyük bir heyecan oluşturması bekleniyor.