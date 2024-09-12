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Arkas Spor'un Balkan Kupası Maç Programı Açıklandı

Arkas Spor, 19-22 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenecek Erkekler Balkan Kupası'nda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:14
Arkas Spor'un Balkan Kupası Maç Programı Açıklandı

Arkas Spor'un Balkan Kupası Heyecanı

Yunanistan'ın Selanik şehrinde 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Erkekler Balkan Kupası için Arkas Spor'un maç programı netleşti. Toplamda 6 takımın 2 farklı grupta mücadele edeceği bu prestijli organizasyonda, kazanan ekip CEV Challenge Kupası'na katılma şansını elde edecek.

Grup Eşleşmeleri

Arkas Spor, B Grubu'nda Sırbistan'dan Radnicki ve Romanya'dan Steau Bükreş ile mücadele ederken; A Grubu'nda ise ev sahibi Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Bulgaristan'dan Beroe 2016 ve Kosova'dan KV Peja yer alıyor.

Maç Programı

Turnuvanın tüm heyecanına tanık olabileceğiniz maç programı ise şöyle:

  • 19 Eylül Perşembe:
    • 17.00 - Radnicki vs Steau Bükreş
    • 20.30 - Pegasus Polichnis vs KV Peja
  • 20 Eylül Cuma:
    • 17.00 - Arkas Spor vs Steau Bükreş
    • 20.30 - KV Peja vs Beroe 2016
  • 21 Eylül Cumartesi:
    • 17.00 - Arkas Spor vs Radnicki
    • 20.30 - Pegasus Polichnis vs Beroe 2016
  • 22 Eylül Pazar:
    • 15.00 - A Grubu 3. - B Grubu 3.
    • 18.00 - A Grubu 2. - B Grubu 2.
    • 21.00 - A Grubu 1. - B Grubu 1.

    Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu maçların, voleybol tutkunları için büyük bir heyecan oluşturması bekleniyor.

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