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Arkas Spor Voleybol 1. Ligi'nde Yetiştirici Kulüp Olacak

Arkas Spor, gelecek sezon Efeler Ligi'nden çekilerek Voleybol 1. Ligi'nde bir yetiştirici kulüp olarak mücadele edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:08
Arkas Spor Voleybol 1. Ligi'nde Yetiştirici Kulüp Olacak

Arkas Spor'dan Önemli Bir Adım

Efeler Ligi'nin tanınmış ekiplerinden Arkas Spor, gelecek sezon Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etme kararı aldığını duyurdu. Kulüp, bu sezon Efeler Ligi'nden çekilerek, kendisini yetiştirici bir kulüp olarak konumlandırma yoluna gidecektir.

Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Arkas Spor'un yaptığı açıklamada, 2001 yılından bu yana kazandıkları şampiyonluklarının, kulübü uluslararası arenada saygın bir konuma taşıdığı ifade edildi. Kulüp, bu süreçte toplamda 4 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 1 Balkan Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Challenge Kupası kazandıklarını hatırlattı.

Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bu başarılar gurur verici olmakla birlikte, asıl mutluluğumuz, yetiştirdiğimiz gençlerin kariyerlerinde başarılı olmaları ve milli takımda mücadele etmeleridir. 2025-2026 sezonunda Voleybol 1. Ligi'nde, yetiştirici bir kulüp olarak genellikle genç yeteneklere odaklanmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanından gençleri keşfetmek, onları en iyi şekilde yetiştirip Türk Milli Takımlarına kazandırmak."

Gençlerin Geleceğine Yatırım

Arkas Spor, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisini vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve spor sevgisinin canlı tutulması için çalışacaklarını belirtti. Kulüp, Türk sporunun geleceğini şekillendirmek adına altyapıya daha fazla önem verecekleri sözünü verdi. Tüm sporseverlere ve destekçilere teşekkür eden Arkas Spor, gençlerle elde edeceği yeni başarılar için heyecan duyduğunu dile getirdi.

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