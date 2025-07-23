Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımı, Yeni Yönetimle Basını Buluştu

Bodrum Golf Club'ta Önemli Buluşma
Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Bodrum Golf Club'ta gerçekleştirildi.
Öne Çıkan İsimler
Etkinliğe, Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımı'nın yeni yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan ve Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk gibi önemli isimler katıldı.
Başkan Palalı'nın Açıklamaları
Kulüp başkanı Emin Palalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, kulübü yaklaşık 7 milyon lira borçla devraldıklarını ifade etti. Palalı, yeni yönetimle sezona başladıklarına dikkat çekerek, "Bodrum'da beş kupası olan, Avrupa'da mücadele eden, Muğla'da göğsünde ay-yıldız taşıyan tek takım biziz. Geçmişin yüklerini omuzlayarak geleceği birlikte inşa edeceğiz." dedi.
Asbaşkan Yıldız'dan Umut Verici Vurgular
Kulüp asbaşkanı Selim Yıldız, yeni yönetimin gençliği ve enerjisi üzerine vurgu yaptı. Bu durumun, takımın gelecekteki başarıları için önemli bir avantaj olacağını belirtti.
Hatıra Fotoğrafı
Etkinliğin sonunda, takım üyeleri ve sporcular, basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi basınla bir araya geldi.
Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi basınla bir araya geldi.