Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımı, Yeni Yönetimle Basını Buluştu

Bodrum Golf Club'ta Önemli Buluşma

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Bodrum Golf Club'ta gerçekleştirildi.

Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe, Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımı'nın yeni yönetim kurulu üyeleri ve sporcuların yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yıldızhan ve Kanat Özsert, Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk gibi önemli isimler katıldı.

Başkan Palalı'nın Açıklamaları

Kulüp başkanı Emin Palalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, kulübü yaklaşık 7 milyon lira borçla devraldıklarını ifade etti. Palalı, yeni yönetimle sezona başladıklarına dikkat çekerek, "Bodrum'da beş kupası olan, Avrupa'da mücadele eden, Muğla'da göğsünde ay-yıldız taşıyan tek takım biziz. Geçmişin yüklerini omuzlayarak geleceği birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Asbaşkan Yıldız'dan Umut Verici Vurgular

Kulüp asbaşkanı Selim Yıldız, yeni yönetimin gençliği ve enerjisi üzerine vurgu yaptı. Bu durumun, takımın gelecekteki başarıları için önemli bir avantaj olacağını belirtti.

Hatıra Fotoğrafı

Etkinliğin sonunda, takım üyeleri ve sporcular, basın mensuplarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi basınla bir araya geldi.

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Takımının yeni yönetimi basınla bir araya geldi.