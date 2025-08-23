DOLAR
Arsenal, Eberechi Eze'yi 67.5 milyon pounda Transfer Etti

Arsenal, Crystal Palace'dan 27 yaşındaki Eberechi Eze'yi 4 yıllık sözleşme ve 10 numarayla kadrosuna kattı; ücret 67.5 milyon pound, Crystal Palace satış rekoru kırdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:37
Arsenal, Eberechi Eze'yi resmen duyurdu

10 numarayla 4 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Crystal Palace'tan 27 yaşındaki Eberechi Eze'yi renklerine bağladı. Kulübün açıklamasına göre Eze, "10" numaralı formayı giyecek ve Arsenal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, imzaya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Hücum oyunumuza yeni bir boyut kazandıracak güçlü ve heyecan verici bir oyuncu. Bir oyuncu olarak yeteneği ve zekası kadar öne çıkan şey, kariyeri boyunca bugün bulunduğu noktaya gelmek için gösterdiği sıkı çalışma."

Eze, kariyeri boyunca Crystal Palace ile İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı.

İngiliz basınına göre transfer bedeli 67.5 milyon pound olarak açıklandı. Eze'nin kariyerine Arsenal altyapısında başladığı bildirildi.

Crystal Palace ise Eze'nin transferinin kulübün satış rekoru olduğunu açıkladı.

