Arsenal, Piero Hincapie'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Arsenal, Bayer Leverkusen'den Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapie'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı; bonservis 52 milyon avro.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:11
Arsenal, Piero Hincapie'yi Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Satın alma opsiyonuyla yapılan kiralama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Ekvadorlu savunma oyuncusu Piero Hincapie'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Arsenal, Alman temsilciyle Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hincapie'yi transfer etmek istemesi halinde 52 milyon avro bonservis ödeyecek.

Bu hamle, teknik direktör Mikel Arteta'nın bu yaz yaptığı sekizinci transfer oldu. Hincapie, Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera ve Eberechi Eze'nin ardından kadroya katıldı.

