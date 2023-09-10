Arsenalli Nicolas Pepe Trabzonspor'a transfer oldu

Nicolas Pepe Arsenal'dan sonra Trabzonspor'da! Trabzonspor taraftarının yüzünü güldüren transfer gece yarısı duyuruldu! Tüm detaylar haberimizde.

YILDIZ FUTBOLCU NICOLAS PEPE ARTIK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, Arsenal'in 28 yaşındaki Fildişili futbolcusu Nicolas Pepe ile anlaşmaya varırken, yıldız futbolcu özel uçak ile saat 04.40'ta İstanbul'a iniş yaptı. Kulübünün Pepe ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı, yıldız oyuncunun sağlık muayenesinin ardından resmî olarak sözleşme imzalamasının beklendiği açıklandı.





Yıldız futbolcu özel uçakla gelirken yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Merhaba Trabzonspor taraftarları, bu kulübe katıldığım için oldukça mutluyum. Başka takımlardan da çok teklif aldım ama bu sezon Türkiye'de büyük bir kulübe transfer olup şampiyonluğu kazanmak istiyordum. Umarım bu sezon da sizlerle birlikte çok başarılar elde ederiz. Sizlerle beraber olduğum için oldukça mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Tekrar görüşürüz Trabzon. Bize her yer Trabzon."