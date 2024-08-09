Arshad Nadeem, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Cirit Atmada Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bir Başarı Hikayesi

Fransa'nın harika başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, bir başarı hikayesi daha yazıldı. Atletizm erkekler cirit atma finalinde Pakistanlı sporcu Arshad Nadeem, gösterdiği muhteşem performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Cirit Atmada Yeni Rekor

Stade de France'ta gerçekleşen finallerde Arshad Nadeem, 92.97 metrelik derecesiyle Pekin 2008'de Andreas Thorkildsen'in 90.57 metrelik olimpiyat rekorunu geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Diğer Madalya Sahipleri

Nadeem'in ardından podyumda Hindistan'dan Neeraj Chopra 89.45 metrelik atışıyla gümüş madalya kazanırken, Grenada'dan Anderson Peters ise 88.54 metrelik atışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu olay, Pakistan atletizminin uluslararası arenada nasıl bir yere sahip olduğunun bir göstergesi olarak tarihe geçti.