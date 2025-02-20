Kocaeli'de Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Ertelendi

Kocaeli'de düzenlenmesi beklenen Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, meteoroloji uyarıları ve antrenörlerden gelen talepler doğrultusunda ertelendi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin, beklenen kar yağışı nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Federasyon, güvenlik tedbirleri ve hava koşullarının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu kararın alındığını belirtti. Sporcular ve izleyicilerin güvenliğini önceliklendiren federasyon, yeni tarihleri ise ilerleyen günlerde açıklayacak.