DOLAR
38,42 -0,15%
EURO
43,64 0,47%
ALTIN
4.067,43 1,21%
BITCOIN
3.622.039,54 -0,81%

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı

Kocaeli'de başlayan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, 134 sporcunun mücadele ettiği bir organizasyon.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 15:54
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Start Aldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, bölgenin spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Sporcuların Yoğun Katılımı

Bu yılki yarışmalarda, Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ illerinden toplamda 134 sporcu 6 farklı kategoride mücadele ediyor. Yarışmanın heyecanı, sporcuların yeteneklerini sergilemesiyle doruk noktasına ulaşıyor.

Yarışmalar Ne Zaman Sona Erecek?

Yarışmanın son gününün 27 Nisan Pazar olarak belirlendiği bildirildi. Spor severler, bu unutulmaz etkinliği kaçırmamak için salona akın etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası...

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası...

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Bodrumspor Maçına Hazır
2
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı
3
Milli Para Tekvandocular, Çin'de 7 Madalya Kazandı
4
Edirne'de Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'nın İlk Günü Geride Kaldı
5
Milli Halterciler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 19 Madalya ile Tamamladı
6
Göztepe, Stanimir Stoilov ile Sözleşmesini Uzattı
7
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: Sakat ve Ceza Sınırındaki Oyuncular Dikkat Çekiyor

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!