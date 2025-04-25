Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Başladı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası Kocaeli'de Start Aldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen bu önemli organizasyon, bölgenin spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Sporcuların Yoğun Katılımı

Bu yılki yarışmalarda, Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ illerinden toplamda 134 sporcu 6 farklı kategoride mücadele ediyor. Yarışmanın heyecanı, sporcuların yeteneklerini sergilemesiyle doruk noktasına ulaşıyor.

Yarışmalar Ne Zaman Sona Erecek?

Yarışmanın son gününün 27 Nisan Pazar olarak belirlendiği bildirildi. Spor severler, bu unutulmaz etkinliği kaçırmamak için salona akın etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası yarışları, Kocaeli'de start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ankara, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Bursa, Erzurum ve Tekirdağ'dan 6 kategoride 134 sporcu sporcu mücadele ediyor.