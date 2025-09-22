Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 26-28 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonda 9 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli Sporcular

Turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Alperen Ege Avcı, Emirhan Kartın, Altan Doğan ve Mert Efe Kılıçer; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.