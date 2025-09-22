Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de

26-28 Eylül'de Macaristan Szombathely'de düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye'yi 9 milli sporcu temsil edecek.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 16:12
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 26-28 Eylül tarihlerinde Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonda 9 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

Milli Sporcular

Turnuvada Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Alperen Ege Avcı, Emirhan Kartın, Altan Doğan ve Mert Efe Kılıçer; kadınlarda ise Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Nazlı Savranbaşı temsil edecek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
2
Harun Karateke, Alanya'da Kupayı Paraşütle Kulüp Tesisine İndirdi
3
Kayserispor - Beşiktaş Maçının Hakemi Adnan Deniz Kayatepe
4
Sakaryaspor, Atko Grup Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Trendyol 1. Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı
6
Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
7
Türk Para Yüzücüler Singapur'da 4 Madalya Kazandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta