Artistik Cimnastik Dünya Kupası Türkiye'de Başladı

Artistik Cimnastik Dünya Kupası Antalya'da

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, Antalya'da başladı. Vestel'in sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyon, Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılıyor.

Katılımcılar ve Yarışmalar

Bu yıl düzenlenen Dünya Kupası'na 26 ülkeden 122 sporcu katılıyor. İlk gün gerçekleştirilen elemelerde, erkeklerde yer aleti, kulplu beygir ve halka alet elemeleri ile kadınlarda atlama masası ve asimetrik paralel alet elemeleri yapıldı.

Organizasyon, yarın eleme yarışmalarıyla devam edecek. Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Emirhan Kartın ve Metehan Kartın; kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan ve Bengisu Yıldız bulunuyor.

Etkinlik, 23 Mart'ta sona erecek.

ANTALYA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı. Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katıldı. Şampiyonada Mehmet Ayberk Koşak da Türkiye'yi temsil etti.

ANTALYA (AA) - Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı Antalya'da başladı. Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 26 ülkeden 122 sporcu katıldı. Şampiyonada Mehmet Ayberk Koşak da Türkiye'yi temsil etti.