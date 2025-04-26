Antalya'da Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'daki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda başladı. Turnuvaya, 32 kulüpten 173 sporcu katılıyor.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorileri

Şampiyona; kadınlar ve erkeklerde yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Farklı illerden gelen sporcular, en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Erkek ve Kadın Sporcuların Performansları

Erkek sporcular, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde performans sergiliyor. Kadın sporcular ise atlama masası, asimetrik paralel, denge aleti ve yer aletinde yeteneklerini gösteriyor.

Milli Takım Seçmeleri

Bu önemli organizasyon, aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyor. Büyükler kategorisinde mücadele eden sporcular, Avrupa Şampiyonası'na katılacak takıma seçilmek için mücadele ediyor.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 32 kulüpten 173 sporcu katılıyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 32 kulüpten 173 sporcu katılıyor.