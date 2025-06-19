Artistik Cimnastik Millî Takımı, Üniversite Oyunları ve EYOF için Belli Oldu

Artistik Cimnastik Millî Takımı Belli Oldu

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) kapsamında mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Millî Takımı açıklandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, Bolu'da bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenen milli takım seçme yarışı, iki gün boyunca devam etti.

Bu organizasyonda büyük erkekler kategorisinde 18-25 yaş aralığında, genç erkekler kategorisinde ise 16-17 yaşındaki sporcular yarıştı. Toplamda 19 sporcunun katıldığı seçmeler sonucunda, büyük erkeklerde 5, genç erkeklerde ise 3 cimnastikçi milli takıma seçildi.

kadın milli takımlarının belirlenmesi ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirilmişti.

Şampiyona Tarihleri

Üniversite Oyunları, 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da; EYOF ise 22-27 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Seçilen Sporcular

Üniversite Oyunları Erkek Millî Takımı:

Kerem Şener

Mert Efe Kılıçer

Mehmet Ayberk Koşak

Alperen Ege Avcı

Altan Doğan

EYOF Genç Erkek Millî Takımı:

Ahmet Baki Karadayı

Poyraz Efe Bulut

Ege Ertöz

Üniversite Oyunları Kadın Millî Takımı:

Bengisu Yıldız

Nazlı Savranbaşı

Ceren Biner

Bilge Tarhan

Atiye Berra Karademir

EYOF Genç Kadın Millî Takımı:

İnci Kaleköylüoğlu

Yaşam Suğra Akan

İrem Karabalık

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışmasında belirlendi.

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışmasında belirlendi.