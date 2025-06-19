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Artistik Cimnastik Millî Takımı, Üniversite Oyunları ve EYOF için Belli Oldu

Üniversite Oyunları ve EYOF'ta mücadele edecek Artistik Cimnastik Millî Takımı açıklandı. İşte seçilen sporcular ve detaylar.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 10:51
Artistik Cimnastik Millî Takımı, Üniversite Oyunları ve EYOF için Belli Oldu

Artistik Cimnastik Millî Takımı Belli Oldu

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) kapsamında mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Millî Takımı açıklandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun yaptığı duyuruya göre, Bolu'da bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda düzenlenen milli takım seçme yarışı, iki gün boyunca devam etti.

Bu organizasyonda büyük erkekler kategorisinde 18-25 yaş aralığında, genç erkekler kategorisinde ise 16-17 yaşındaki sporcular yarıştı. Toplamda 19 sporcunun katıldığı seçmeler sonucunda, büyük erkeklerde 5, genç erkeklerde ise 3 cimnastikçi milli takıma seçildi.

kadın milli takımlarının belirlenmesi ise nisan ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda gerçekleştirilmişti.

Şampiyona Tarihleri

Üniversite Oyunları, 16-27 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da; EYOF ise 22-27 Temmuz tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Seçilen Sporcular

Üniversite Oyunları Erkek Millî Takımı:

  • Kerem Şener
  • Mert Efe Kılıçer
  • Mehmet Ayberk Koşak
  • Alperen Ege Avcı
  • Altan Doğan

EYOF Genç Erkek Millî Takımı:

  • Ahmet Baki Karadayı
  • Poyraz Efe Bulut
  • Ege Ertöz

Üniversite Oyunları Kadın Millî Takımı:

  • Bengisu Yıldız
  • Nazlı Savranbaşı
  • Ceren Biner
  • Bilge Tarhan
  • Atiye Berra Karademir

EYOF Genç Kadın Millî Takımı:

  • İnci Kaleköylüoğlu
  • Yaşam Suğra Akan
  • İrem Karabalık

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik...

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışmasında belirlendi.

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik...

Üniversite Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele edecek Artistik Cimnastik Büyük ve Genç Erkek Milli Takımı, Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım seçme yarışmasında belirlendi.

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