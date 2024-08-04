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Arturs Zagars Fenerbahçe Beko'ya Dönüyor

Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars, Fenerbahçe Beko ile yeni sezonda sahalara dönecek!

Yayın Tarihi: 04.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 18:12
Arturs Zagars Fenerbahçe Beko'ya Dönüyor

Arturs Zagars Fenerbahçe Beko ile Anlaştı

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Litvanya temsilcisi Wolves'a kiralanan Letonya'nın yetenekli oyun kurucusu Arturs Zagars ile ilgili önemli bir duyuru yaptı.

Resmi Açıklama

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2023-24 sezonunun başlangıcında transfer edilen ve geçmiş sezonu kiralık olarak Wolves'ta geçiren Arturs Zagars, önümüzdeki 2024-25 sezonunda Fenerbahçe Beko forması giyecek. Kendisine Fenerbahçe ailesine yeniden hoş geldin diyor, takımla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Geçen Sezon Performansı

Zagars, önceki sezon Wolves ile birlikte Litvanya Basketbol Ligi'nde 19 karşılaşmaya çıkarak, ortalama 10,2 sayı, 3,4 asist ve 1,8 ribaunt istatistikleriyle dikkat çekti. Bu performansıyla yeni sezonda Fenerbahçe'nin başarısına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

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