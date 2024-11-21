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Artvin'de 13. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 1. Etabı Düzenlendi

Artvin Arhavi'de, gençlerin ahlaki gelişimine katkı sağlayan 13. Grassroots Futbol Şenliği'nin 1. etabı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:06
Artvin'de 13. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 1. Etabı Düzenlendi

Artvin'de Futbol Şenliği Coşkusu

Artvin'in Arhavi ilçesi, futbolun etik değerlerini ön planda tutan 13. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliğinin 1. etabına ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, öğrencilere ahlaki gelişim kazandırmayı ve spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Şenlikte Herkes Bir Arada

Arhavi Kaymakamlığı koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen şenlik, İlçe Stadı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, 296 öğrenci 8-10 yaş grubunda karma takımlarda mücadele etti.

Fair-Play Ön Planda

Bu yılki organizasyonda, kız ve erkek öğrenciler arasında oynanan maçlarda fair-play kurallarına uygun davranış sergileyen sporcular, hakemler tarafından mavi kart ile ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, etkinliğin, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeye ve toplumla uyumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını belirtti. Acar, "Centilmenliğin, arkadaşlığın, dostluğun ön planda olduğu, kaybedenin olmadığı bir şenlikteyiz" dedi.

Uzun Dönem Etkisi

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer, sporda başarı için spor kültürünün önemine vurgu yaparak, bu tür projelerin uzun yıllar sürmesini diledi. "6-13 yaş grubu bizim için çok önemli. Bu dönemde öğrenilen değerler, gelecekte de devam edecektir. Şiddet ve fanatizm gibi istenmeyen davranışları yok etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Gelişimi İçin Çaba

TRT Spor Yorumcusu Fatih Doğan, projenin gençlere dürüst oyun ve fair-play anlayışını öğretmeyi amaçladığını belirterek, "Önemli olan kazanmak değil, yarışmanın içinde olmak ve anın tadını çıkarmaktır" dedi. Şenlik gününün koordinatörü Fikret Kadıoğlu, etkinlik boyunca hem çocuklara futbolu sevdirdiklerini hem de yetenekli sporcuları tespit ettiklerini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki...

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "13. Grassroots Herkes için Futbol Şenliği"nin 1. etabı gerçekleştirildi. Arhavi Kaymakamlığı koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğe, 8-10 yaş grubunda 296 öğrenci katıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki...

Artvin'in Arhavi ilçesinde, futbolun etik değerlerini ön planda tutarak öğrencilerin ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "13. Grassroots Herkes için Futbol Şenliği"nin 1. etabı gerçekleştirildi. Arhavi Kaymakamlığı koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğe, 8-10 yaş grubunda 296 öğrenci katıldı.

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