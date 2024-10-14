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Asım Pars'ın Anısına: 2024-2025 Basketbol Süper Ligi Sezonu İle Anılacak

TBF, 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adını vererek onun hatırasını yaşatacak.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:10
Asım Pars'ın Anısına: 2024-2025 Basketbol Süper Ligi Sezonu İle Anılacak

TBF, 2024-2025 Sezonunu Asım Pars ile Anıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna hayatını kaybeden efsanevi milli basketbolcu Asım Pars'ın adını verdi.

Federasyonun Açıklaması

TBF'den yapılan resmi açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonuna, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Asım Pars'ın adı verildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun '2024-2025 Asım Pars Sezonu' olarak oynanmasına karar verdi. Bu vesileyle, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha Asım Pars'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

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