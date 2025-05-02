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Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı

Aspendos Cup Karate Turnuvası, Antalya'da 50 ilden 1100 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:48
Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Başladı

Aspendos Cup Karate Turnuvası Antalya'da Gerçekleşiyor

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'nın Serik ilçesindeki spor salonunda başladı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden 1100 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvaya Yoğun İlgi

Aksu Karate Spor Kulübü Başkanı Hami Uzun, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği demeçte, turnuvanın Türkiye genelinden geniş bir katılım aldığını belirterek, "58 kulüpten toplamda 1100 sporcu katılıyor. Turnuvada 80 hakem görev alacak. Aspendos Cup'u geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ödül Töreni Yarın Yapılacak

İki gün sürecek olan turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller...

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'da başladı. Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden 1100 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller...

Türkiye Karate Federasyonu ve Aksu Karate Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Aspendos Cup İller Arası Karate Turnuvası, Antalya'da başladı. Serik ilçesindeki spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada, 50 ilden 1100 sporcu mücadele ediyor.

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