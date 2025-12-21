Aston Villa, Manchester United'ı 2-1 Yenerek 7. Galibiyetini Aldı

Aston Villa, Premier Lig'in 17. hafta maçında Villa Park'ta konuk ettiği Manchester United karşısında aldığı galibiyetle çıkışını sürdürdü. Ev sahibi ekip üst üste yedinci lig zaferini elde etti ve puanını yükseltti.

Maç Detayları

Maçın ilk yarısında Morgan Rogers 45. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Matheus Cunha, 45+3'te savunmadaki hatayı iyi değerlendirerek skora dengeyi getirdi. Manchester United'da Bruno Fernandes sakatlığı nedeniyle 46. dakikada yerini Lisandro Martinez'e bıraktı.

İkinci yarıda Morgan Rogers 57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip plase bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aston Villa sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sıralama ve Fikstür

Bu sonuçla bordo-mavililer ligde puanını 36'ya yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Aston Villa, ilerleyen dönemde 27 Aralık'ta Chelsea ve 30 Aralık'ta Arsenal deplasmanına gidecek.

Manchester United cephesinde ise Altay Bayındır kulübede bekledi. Ayrıca haberde yer aldığı şekliyle Ruben Amorim'in öğrencileri bu sezonki 5. mağlubiyetini alırken, 27 puanda kaldı.

Unai Emery Yönetiminde Form

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 10 maçın tamamını galibiyetle tamamladı. Lig içindeki bu seri ile takım son 12 maçın 11'inde sahadan galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi Durumu

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta topladığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor. İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

