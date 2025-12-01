Okan Buruk: Sezon İçinde Nerede Eksik Varsa Ona Göre Transfer Yapacağız

Maç ve genel değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk, tatil öncesi karşılaşmaların zor geçtiğini vurguladı ve "Kazanarak araya girmek istedik. Oyuncularımın konsantrasyonu iyiydi. Defansif anlamda hiç pozisyon vermedik. Golleri daha erken de bulabilirdik" dedi.

Buruk, yedekten oyuna giren oyuncuların katkısına dikkat çekerek Sara ve Ahmed'in oyuna etkili girdiklerini, ilk yarıyı lider bitirdiklerini ve en yakın rakiple olan 3 puanlık farkı korumanın önemli olduğunu belirtti. Taraftarın lig ve kupada gösterdiği desteğin camianın şampiyonluk odağını ortaya koyduğunu söyledi.

2026 hedefi

Buruk, gelecek hedefleriyle ilgili olarak "2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bizim için önemli ve değerli" ifadelerini kullandı ve 2026'nın başarılı geçmesini diledi.

İlkay Gündoğan değerlendirmesi

İlkay Gündoğan'ın performansı hakkında Buruk, İlkay ve Lucas'ı topa sahip olmak için kullandıklarını söyleyerek "İlkay orada oynadığında daha çok topa sahip oluyoruz. Bugün de yüzde 72’lere ulaştık. İlkay, topun bizde kalması ve topu geri kazanmada görevini iyi yaptı" diye konuştu. Buruk, İlkay'ı pozisyonları hazırlayan oyuncu olarak nitelendirdi.

Icardi'nin golü ve moral

Arjantinli Mauro Icardi için Buruk, "Gol atması hem ona hem bize moral oldu. Oynadıkça performansı artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı" dedi. Icardi'nin galibiyetteki golünü ve kırdığı rekoru öne çıkaran Buruk, Icardi'nin "Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı oyuncu" olduğunu belirterek tebrik etti.

Transfer stratejisi: Mali disiplin ve ihtiyaç analizi

Transferlerle ilgili soruya Buruk, maliyete dikkat çekerek yanıt verdi: "Osimhen'i, Sane'yi, İlkay'ı, Uğurcan'ı, Singo'yu aldığınız senaryoda gerçekten inanılmaz bütçe harcıyorsunuz. Bu bütçenin üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz." Buruk, kadro yapılanmasıyla ilgili eleştirilerin normal olduğunu fakat maliyeti yüksek transferlerin değerinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

Şampiyonlar Ligi'nde devam edilmesi halinde kadro takviyesine ihtiyaç olacağını belirten Buruk, "Her bölge için hazırlıkları yapıyoruz, görüşmelerimiz var. En büyük zorluklar diğer takımların da Avrupa'da devam etmesi. Sabırlı olup, kadromuza gerçekten değer katacak oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Buruk ayrıca, "Sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık onları doğru bir şekilde belirleyip ona göre transfer yapacağız" dedi ve iç dengeleri bozmayacak, takıma katkı sağlayacak oyuncuların tercih edileceğini ekledi.

Kadro yönetimi, sakatlıklar ve ara avantajı

Buruk, kadroyu koruma önceliğini vurguladı: "Ahmed de bunlardan biri. Kupada iyi oynadı, bugün oyuna girdi, iyi oynadı. Ahmed'in antrenman performansı yüksekti." Berkan'ın ağrıları ve Monaco dönüşünde sakatlığın tekrar etmesi gibi noktaları kadro derinliğinin azalmasına bağlayan Buruk, ara verilecek sürenin oyuncuların asıl performanslarını bulmaları için faydalı olacağını söyledi.

Fikstür eleştirisi ve Ocak talepleri

Fikstür düzenlemeleriyle ilgili Buruk, haftalar arasındaki dengenin daha iyi ayarlanabileceğini belirtti. Yayıncı ve federasyon etkenlerine atıfta bulunarak, Avrupa kupası oynayan takımların maç planlamalarının birlikte yapılması gerektiğini söyledi. "Ocak ayı için isteklerimizi paylaştık" diyerek takvimin iyileştirilmesine dair beklentilerini dile getirdi.

Özetle, Okan Buruk Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi, sakatlık ve kadro derinliği sorunlarına dikkat çekti ve transferleri sezon içinde tespit edecekleri eksiklere göre, mali disiplini gözeterek yapacaklarını vurguladı.

