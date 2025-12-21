Mauro Icardi'den Maç Sonu Üçlü: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig 17. hafta özeti
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kuzey tribünü yönüne giden oyuncular kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.
Daha sonra taraftarların isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında giderek taraftarlara üçlü çektirdi ve galibiyeti coşkuyla paylaştı.
GALATASARAY’IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇININ ARINDAN SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ.