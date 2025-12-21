DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.784.248,23 -0,22%

Mauro Icardi'den Maç Sonu Üçlü: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken Mauro Icardi, maç sonunda taraftarlara üçlü çektirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:44
Mauro Icardi'den Maç Sonu Üçlü: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

Mauro Icardi'den Maç Sonu Üçlü: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig 17. hafta özeti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarların yanına giderek kutladı. Kuzey tribünü yönüne giden oyuncular kol kola girerek birlikte marşlar söyledi.

Daha sonra taraftarların isteği üzerine Mauro Icardi, sahanın ortasında giderek taraftarlara üçlü çektirdi ve galibiyeti coşkuyla paylaştı.

GALATASARAY’IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇININ ARINDAN SARI-KIRMIZILI...

GALATASARAY’IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇININ ARINDAN SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ.

GALATASARAY’IN ARJANTİNLİ FUTBOLCUSU MAURO ICARDİ, KASIMPAŞA MAÇININ ARINDAN SARI-KIRMIZILI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi
2
Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı
3
Galatasaray'ın İç Sahadaki Yenilmezlik Serisi 27 Maça Ulaştı
4
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa | Trendyol Süper Lig 17. Hafta
5
Osman Zeki Korkmaz: Vanspor, İstanbulspor'u 3-1 Yendi
6
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı
7
Galatasaray - Kasımpaşa: RAMS Park’ta 34 bin 441 seyirci

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025