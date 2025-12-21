DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.971,32 0,02%
BITCOIN
3.782.017,6 -0,13%

Stanimir Stoilov: Ligin ilk yarısını iyi kapattık — Göztepe 2-0 Samsunspor

Göztepe, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Samsunspor'u 2-0 yenerek ligin ilk yarısını iyi kapattı; Stoilov maç ve transfer planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:41
Stanimir Stoilov: Ligin ilk yarısını iyi kapattık — Göztepe 2-0 Samsunspor

Stanimir Stoilov: Ligin ilk yarısını iyi kapattık

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonrası değerlendirme

Stoilov, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Bizim adımıza değerli ve önemli bir galibiyet oldu" dedi. Tüm Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü ve taraftarları tebrik etti ve galibiyeti hak ettiklerini vurguladı.

Stoilov ayrıca, "Tabii ki aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Çok fazla sakatlık, cezalı oyuncular vesaire vardı. Ama bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şimdiden oyuncular için biraz dinlenme vakti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Arda çalışmaya devam edecek"

Arda hakkında konuşan Stoilov, "Arda’nın özelliklerini çok iyi bir şekilde bildiklerini" belirterek, "Trabzon maçında da benzer bir pozisyona girmişti. Arda genç bir oyuncu kesinlikle ayaklarının yere basması gerekiyor. Aklını kaybetmeden sıkı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Biz de tabii ki gelecek süreçte nasıl değerlendirebiliriz bunları düşüneceğiz" dedi.

Transfer gündemi: En önemli bölge santrfor

Transfer önceliklerinin santrfor olduğunu aktaran Stoilov, "Bu bunu bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar tabii ki aklımızdaki aklımızda oyuncular vardı. Onlarla kulübü arasında görüşmeler de sürüyor ama bundan bununla ilgili daha fazla maalesef bilgi veremem. Bunu kulübe sormanız gerekiyor. Tabii ki doğru oyuncuları bulursak o zaman bazı oyuncuları ya kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa"

Stoilov, hedefleriyle ilgili şu sözleri sarf etti: "Avrupa’ya gitmek benim hayalim buna ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız, oyuncular, kulüp olarak hep beraber bu hayale inandık ve şu anda da bu hayalin peşinden hep beraber gidiyoruz ve sonuna kadar mücadele edip ne olacak sene sonunda bunu hep beraber göreceğiz. Şunun sözünü verebilirim. Oyuncularım bunu başarmak için her şeyi yapacaklar. Taraftarlarımızla bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Onlarla beraber bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Geçen yıl da aslında böyle bir hedef koymuştuk çok gerçekçi gözükmeyen bir hedefti. Geçen sene yine bir mücadele ortaya koymuştuk bununla ilgili. Ve bu sezon sonuna kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi tabii ki transfer dönemi. Bu transfer döneminde takımdaki rekabeti de arttırmamız gerekiyor. Bununla ilgili dediğim gibi bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizin size sözünü verebilirim. Çünkü ben bu takımın potansiyelinin de çok daha yüksek olduğuna inanıyorum".

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor maçının ardından, "Ligin ilk yarısını iyi...

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor maçının ardından, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Bizim adımıza değerli ve önemli bir galibiyet oldu" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk: Sezon İçinde Nerede Eksik Varsa Ona Göre Transfer Yapacağız
2
Emre Belözoğlu: Kasımpaşa'da "Minimum 7-8 Transfer" şart
3
Stanimir Stoilov: Ligin ilk yarısını iyi kapattık — Göztepe 2-0 Samsunspor
4
Thomas Reis: Göztepe Mağlubiyeti Sonrası 'Hayal Kırıklığı'
5
Mauro Icardi'den Maç Sonu Üçlü: Galatasaray 3-0 Kasımpaşa
6
Gabriel Sara, Kasımpaşa karşısında bu sezon 2. golünü attı
7
Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025