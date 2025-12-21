Stanimir Stoilov: Ligin ilk yarısını iyi kapattık — Göztepe 2-0 Samsunspor

Stanimir Stoilov: Ligin ilk yarısını iyi kapattık

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonrası değerlendirme

Stoilov, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Bizim adımıza değerli ve önemli bir galibiyet oldu" dedi. Tüm Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü ve taraftarları tebrik etti ve galibiyeti hak ettiklerini vurguladı.

Stoilov ayrıca, "Tabii ki aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Çok fazla sakatlık, cezalı oyuncular vesaire vardı. Ama bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Şimdiden oyuncular için biraz dinlenme vakti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Arda çalışmaya devam edecek"

Arda hakkında konuşan Stoilov, "Arda’nın özelliklerini çok iyi bir şekilde bildiklerini" belirterek, "Trabzon maçında da benzer bir pozisyona girmişti. Arda genç bir oyuncu kesinlikle ayaklarının yere basması gerekiyor. Aklını kaybetmeden sıkı bir şekilde çalışmaya devam edecek. Biz de tabii ki gelecek süreçte nasıl değerlendirebiliriz bunları düşüneceğiz" dedi.

Transfer gündemi: En önemli bölge santrfor

Transfer önceliklerinin santrfor olduğunu aktaran Stoilov, "Bu bunu bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar tabii ki aklımızdaki aklımızda oyuncular vardı. Onlarla kulübü arasında görüşmeler de sürüyor ama bundan bununla ilgili daha fazla maalesef bilgi veremem. Bunu kulübe sormanız gerekiyor. Tabii ki doğru oyuncuları bulursak o zaman bazı oyuncuları ya kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa"

Stoilov, hedefleriyle ilgili şu sözleri sarf etti: "Avrupa’ya gitmek benim hayalim buna ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız, oyuncular, kulüp olarak hep beraber bu hayale inandık ve şu anda da bu hayalin peşinden hep beraber gidiyoruz ve sonuna kadar mücadele edip ne olacak sene sonunda bunu hep beraber göreceğiz. Şunun sözünü verebilirim. Oyuncularım bunu başarmak için her şeyi yapacaklar. Taraftarlarımızla bize inanılmaz bir destek veriyorlar. Onlarla beraber bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Geçen yıl da aslında böyle bir hedef koymuştuk çok gerçekçi gözükmeyen bir hedefti. Geçen sene yine bir mücadele ortaya koymuştuk bununla ilgili. Ve bu sezon sonuna kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi tabii ki transfer dönemi. Bu transfer döneminde takımdaki rekabeti de arttırmamız gerekiyor. Bununla ilgili dediğim gibi bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğimizin size sözünü verebilirim. Çünkü ben bu takımın potansiyelinin de çok daha yüksek olduğuna inanıyorum".

