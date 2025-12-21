DOLAR
Thomas Reis: Göztepe Mağlubiyeti Sonrası 'Hayal Kırıklığı'

Thomas Reis, Göztepe karşısında alınan 2-0’lık yenilgi sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını, yoğun fikstür ve kupa sistemi eleştirilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:38
Thomas Reis: 'Hayal kırıklığı yaşadık'

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Samsunspor, deplasmanda Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, maçın değerlendirmesini paylaştı.

Reis, maçtaki duygusunu şu sözlerle dile getirdi: "Sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabii geçen haftalarda da ne yazık ki bizi hayal kırıklığına uğratan sonuçlar aldık. Bugünkü karşılaşmanın ilk 20 dakikasına baktığımızda aslında defansif anlamda çok doğru işler yaptınız. Çok iyi defans yaptığımız bir dakikaydı. Daha sonrasında zaten Göztepe’nin de oynama stilini biliyorduk. Uzun top oynayıp ikinci topu kazanmaya çalışan bir ekibe karşı oynayacağımızı biliyorduk ve buna göre de hazırlıklarımızı tamam almıştık. Birinci gole baktığımızda aslında rakibimizin girmiş olduğu net bir pozisyon değildi. Aslında bizim rakibimize oluşturmuş olduğumuz bir gol şansıydı ve rakibimiz de bunu değerlendirdi. Yapmış olduğumuz bireysel hata sebebiyle o pozisyonda topu uzaklaştırmak için aslında üç defa fırsatımız vardı. Ne yazık ki bunu yapamadığımız için de rakibimiz bunu golle değerlendirdi. İlk yarıya baktığımızda belki net sayılabilecek olsa olsa bir tane pozisyon vardı rakibimize verdiğimiz. Daha sonrasında ikinci yarıya geçtik. Biraz kızgınım çünkü korner pozisyonunda tüm oyuncuların nerede pozisyon almaları gerektiğini çok iyi bir şekilde, net bir şekilde biliyorlardı"

Yanlış pozisyon aldık gol yedik

Kornerde yanlış pozisyon sebebiyle skorun 2-0’a geldiğini dile getiren Reis, takımın dönemsel yorgunluğuna ve yoğun fikstüre dikkat çekti: "Tabii zor bir süreçten geçiyoruz takım halinde ama şunu da unutmamak lazım ki son 3-4 haftada oynamış olduğumuz 8-9 karşılaşma var. Bu da açıkçası kolay değil. Her zaman aynı performansı göstermek kolay değil. Çünkü daha bir kadromuz var ve çok fazla seyahat ediyoruz. Biraz yorgunluk var takımın üzerinde. Hatta yemiş olduğumuz birinci golde de ben biraz yorgunluk olması sebebiyle o golü yediğimizi düşünüyorum. Ben Çarşamba günü oynamamız gereken bir kupa karşılaşması var. Tabii sakat oyuncularımız da var. Umarım sakat oyuncularımız da en kısa sürede iyileşirler ve takıma tekrardan katkı sağlamaya başlarlar ve ikinci ligin ikinci yarısında da çok daha iyi bir performans gösterir ve eski oyunumuza döneriz diye ümit ediyorum. Şu an tabii oynamış olduğumuz karşılaşmalardan almış olduğumuz ligde 25 puan var. Bence fena da bir puan değil. Aynı zamanda Konferans Ligi’nde Play-off’u garantilemiş bir takımdan bahsediyoruz. Dediğim gibi takım halinde şimdiye kadar kötü bir performans göstermedik ama dediğim ikinci yarısında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum"

'Türkiye Kupası sistemini benimseyemedim'

Reis, kupa formatına ilişkin eleştirilerini de şu ifadelerle dile getirdi: "Tabii Almanya’da biraz farklı bir sistem var. Türkiye’de farklı bir sistem var. Grup aşamasında oynamanız gereken dört karşılaşma var. Yani normal şartlarda zaten 3. Lig’den, 4. Lig’den ya da 2. Lig’den gelen takımların zaten kupa kazanma şansları çok olağan dışı. Bu sebepten dolayı da hatta bazı takımlarda U19 takımlarını oynatmaya çalışıyorlar kupa karşılaşmalarında. Ben bunu biraz ne yazık ki saçma buluyorum bu sistemi. 4 maç oynama sistemini biraz saçma buluyorum. Eleme usulü olmuş olsaydı bence çok daha doğru olurdu. Kazanırsanız devam edersiniz, kaybederseniz elenmiş olursunuz. Tabii bu benim şahsi düşüncem. Sonuç olarak karar veren ben değilim"

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

