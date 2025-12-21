Tatvan'da Uluslararası Muaythai Şampiyonası: 15 İl, 2 Ülke, Yaklaşık 200 Sporcu

Tatvan'da Uluslararası Muaythai Şampiyonası Coşkusu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 15 il ve 2 farklı ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla Uluslararası Muaythai Şampiyonası düzenlendi. Etkinlik, Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde Tatvan Kapalı Spor Salonunda yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Organizasyon ve Katılımcılar

Şampiyonaya; Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, il ve ilçe protokolü üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Organizasyon, farklı illerden ve yurt dışından gelen sporcuların yanı sıra Tatvanlı sporseverlerin de büyük ilgisini çekti.

Müsabakalar ve Ödül Töreni

Üst düzey ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan şampiyonada sporcular centilmence mücadele etti. Profesyonel müsabakaları yakından izleme fırsatı bulan izleyiciler organizasyondan memnun kaldı. Müsabakalara katılan sporculara ödüller, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaymakamın Değerlendirmesi

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, organizasyonun ilçenin sportif ve sosyal hayatına önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, "Doğunun incisi Tatvan’da böylesine kapsamlı ve uluslararası nitelikte bir spor organizasyonunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizden sporcuların da önemli dereceler elde etmesi bizleri ayrıca gururlandırdı. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE 15 İL VE 2 FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 200 SPORCUNUN KATILIMIYLA ULUSLARARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ.