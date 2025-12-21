Bursaspor ilk transferini açıkladı: Halil Akbunar ile anlaşıldı

Bursaspor, ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yaparak tecrübeli futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Transfer Detayları

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Halil Akbunar ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın hem Halil Akbunar’a hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarılar temenni ediyoruz".

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de mücadele etti. Bu sezon 12 maçta 2 gol kaydeden Halil Akbunar, hücum hattındaki tecrübesiyle Bursaspor’un ikinci yarı planlamasında önemli bir rol üstlenecek.

