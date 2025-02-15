Aston Villa'ya Transfere Uzanan Yol: Yasin Özcan'ın Keşfi

Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, antrenörü Ahad Ayvalıoğlu tarafından okul bahçesinde keşfedildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:59
Aston Villa'ya Transfere Uzanan Yol: Yasin Özcan'ın Keşfi

Aston Villa'ya Transfer Olan Yasin Özcan'ın Hikayesi

İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Yasin Özcan ile dikkate değer bir transfer gerçekleştirdi. Genç yıldızın keşfedilmesi ise, onu futbol dünyasına kazandıran antrenör Ahad Ayvalıoğlu sayesinde gerçekleşti.

Okul Bahçesinde Keşfedildi

Ahad Ayvalıoğlu, Sivas'ta Rauf Orbay İlkokulu bahçesinde Yasin'i futbol oynarken gördüğünü belirtti. Ayvalıoğlu, "Camiden namazdan gelirken okul bahçesinde çocuklar top oynuyordu, durdum baktım, Yasin'i gördüm. Onun lisansı yoktu ve bir gün sonra kulübe gelmesini söyledim" diye ifade etti. Bu karşılaşma, Yasin'in futbol kariyerinin dönüm noktası oldu.

Yetenekli ve Hırslı Bir Oyuncu

Yasin'in futbol yeteneklerine ve hırsına dikkat çeken Ayvalıoğlu, "Çok hırslı bir çocuk ve mağlubiyeti hiç hazmetmeyen birisi. Kulübe her zaman en erken gelen oyuncuydu" dedi. Yasin'in katıldığı maç sayılarına da değinen Ayvalıoğlu, Yasin'in çeşitli yaş gruplarındaki 60 maça katılmasının onun gelişiminde büyük rol oynadığını belirtti.

Gururlu İlişki

Ayvalıoğlu, eski öğrencisi Yasin ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve ona başarılar dilediğini açıkladı. Böyle bir oyuncunun keşfedildiği için her daim gurur duyduğunu ifade eden Ayvalıoğlu, "Yasin vefalı bir çocuk, kendisine teşekkür ediyorum. Hangi programa çıksa, 'beni Ahad hocam buldu, keşfetti' demesi bize gurur veriyor" şeklinde konuştu.

Yasin Özcan'ın Aston Villa'daki kariyeri, Türk futboluna katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda genç oyuncular için de ilham kaynağı olacak.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan kadrosuna...

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Yasin Özcan'ın transferi, genç oyuncuyu okul bahçesinde keşfeden antrenör Ahad Ayvalıoğlu'nu gururlandırdı. Sivas'ta yaşayan antrenör Ahad Ayvalıoğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan kadrosuna...

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Yasin Özcan'ın transferi, genç oyuncuyu okul bahçesinde keşfeden antrenör Ahad Ayvalıoğlu'nu gururlandırdı. Sivas'ta yaşayan antrenör Ahad Ayvalıoğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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Aston Villa'ya Transfere Uzanan Yol: Yasin Özcan'ın Keşfi

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