Asya Kupası'nda iki ülke daha çeyrek finale kaldı

Asya Kupası heyecanı son hızıyla devam ediyor! İki takım çeyrek finali garantiledi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASYA KUPASI'NDA İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE KALDI

Katar'da gerçekleşen Asya Kupası'nda takımların mücadelesi devam ediyor. Avustralya ve Tacikistan başarılarıyla çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Bu sene 18'incisi yapılan kupa organizasyonunun son 16 turunda iki maç yapıldı.





Tacikistan normal süresi ve uzatmalarıyla 1-1 biten maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni penaltılar sonrasında 5-3 yendi ve çeyrek finale yükselmeyi başardı. Avustralya ise Endonezya ile karşılaştı ve 4-0 galibiyetle çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.