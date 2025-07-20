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Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Tamamlandı

Tekirdağ'da düzenlenen Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası sona erdi, 1300 sporcu katıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 16:21
Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tekirdağ'da Tamamlandı

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası Tamamlandı

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Tekirdağ'ın Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen büyük bir organizasyonla sona erdi.

Şampiyonada 1300 Sporcu Yarıştı

Bu yıl 47 ilden toplamda 1300 sporcu katılarak mücadele etti. Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Hayrettin Hamurcu, turnuvanın 14 yaşındaki karateci Asya Önel anısına düzenlendiğini belirtti.

Hamurcu, etkinlikle ilgili olarak "Farklı illerden katılan sporcularla birlikte heyecan dolu turnuvalar gerçekleşti. Organizasyonumuzu en güzel şekilde tamamladık" şeklinde konuştu.

Tekirdağ'dan Teşekkür Mesajı

Türkiye Karate Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Alperen Çıtak, Tekirdağ'ın bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi. Türkiye Karate Federasyonu...

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 47 ilden 1300 sporcu katıldı.

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi. Türkiye Karate Federasyonu...

Asya Önel Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 47 ilden 1300 sporcu katıldı.

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