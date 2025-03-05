Atakaş Hatayspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor Maçı İçin Geri Sayımda

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların yoğun bir taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika sürdü.

Trabzonspor-Hatayspor karşılaşması, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Papara Park Stadı'nda oynanacak.