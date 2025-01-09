Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC Asvel Feminin'i Geçti

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda LDLC Asvel Feminin'i 77-72 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:02
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC Asvel Feminin'i Geçti

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Önemli Bir Galibiyet Aldı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımını 77-72 mağlup etti. Bu galibiyet, Galatasaray için turnuvada büyük bir avantaj sağladı.

Maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaray, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu etkili oyunla rakibini zor durumda bıraktı. Tüm takım oyuncularının katkıda bulunduğu bu mücadelede, Galatasaray'ın ilerleyen turlarda da başarılı olma potansiyeli artmış oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki bu kritik galibiyet, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, takımın hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

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