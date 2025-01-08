Türk Telekom, Valencia'ya 116-78 Yenildi: BKT Avrupa Kupası'nda Çöküş

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Zor Günler Geçiriyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 14. maçında İspanyol takımı Valencia ile karşılaştı. Deplasmanda oynanan maç, üzücü bir sonuçla sona erdi. Türk Telekom, Valencia'ya 116-78 mağlup oldu.

Maçın Gelişimi

Maçın başında ev sahibi takım Valencia, ilk periyodu 26-21 önde bitirmeyi başardı. İkinci periyotta ise farkı açarak soyunma odasına 52-34'lük avantajla gitti. Türk Telekom, oyunun kontrolünü kaybedince üçüncü periyotta final dönemine 87-58 geride girdi.

Türk Telekom'un Mağlubiyet Serisi

Bu yenilgiyle birlikte Türk Telekom, daha önceki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından gruptaki 6. mağlubiyetini almış oldu. Öte yandan, lider Valencia ise bu galibiyetle birlikte gruptaki 12. galibiyetini elde etti.

Gelecek Maç

Türk Telekom, 15 Ocak Çarşamba günü Ankara'da Veolia Towers Hamburg'u konuk ederek bu zor süreçte toparlanmayı hedefliyor.