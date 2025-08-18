DOLAR
Atalanta, Nicola Zalewski'yi Kadrosuna Kattı

Atalanta, Inter'den 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:50
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Inter forması giyen Nicola Zalewski'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Transfer Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlüğe Hırvat çalıştırıcı Ivan Juric'i getiren Atalanta, yaz transfer döneminde daha önce Odilon Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Honest Ahanor ve Marco Sportiello'yu da kadrosuna katmıştı.

Atalanta'nın bu transferle kanat ve hücum alternatiflerini güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

