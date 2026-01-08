Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Üçüncüsü

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, okullar arası turnuvada il üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:02
Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Üçüncüsü

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Üçüncüsü

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, okullar arası düzenlenen voleybol müsabakalarında önemli bir başarıya imza atarak il üçüncüsü oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci oyun, takım ruhu ve disiplinli performansla okul camiasını gururlandırdılar.

Zorlu rakiplerle yapılan karşılaşmaların ardından dereceye giren öğrencilere düzenlenen törende madalyaları tek tek takdim edildi. Öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı aileler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı.

Tören ve Açıklamalar

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, törende şu ifadeleri kullandı: "Amacımız çocuklarımızın yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de aktif olmalarını sağlamak. Spor yapan çocuklar özgüveni yüksek, disiplinli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişiyor. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum."

Karagülle, öğrencileri tek tek tebrik ederek genç sporcuların ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ve onlara spor hayatlarında başarılar dilediğini belirtti.

Okul Yönetiminden Destek Sözü

Okul yönetimi, sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve öğrencilerin her alanda desteklenmeye devam edileceğini açıkladı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VAKIF OKULLARI SÜHEYLA SITKI ALP ÖZEL ORTAOKULU KÜÇÜK KIZLAR VOLEYBOL TAKIMI...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VAKIF OKULLARI SÜHEYLA SITKI ALP ÖZEL ORTAOKULU KÜÇÜK KIZLAR VOLEYBOL TAKIMI, OKULLAR ARASI DÜZENLENEN VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK İL ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VAKIF OKULLARI SÜHEYLA SITKI ALP ÖZEL ORTAOKULU KÜÇÜK KIZLAR VOLEYBOL TAKIMI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Üçüncüsü
2
Bilecik'te Gençler A (Kız-Erkek) Voleybol Grup Müsabakaları Başladı
3
Eray Korkmaz: 'Şampiyonluk İçin Kurulduk' — Esenler Erokspor'un Hedefi Trendyol 1. Lig
4
Didim Belediyespor 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor — TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup
5
Muzaffer Buğra Sezer +90 Kg'de Ordu'da Türkiye 3'üncüsü
6
Zeren Spor, Dresdner SC'yi 3-0 Yendi — CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu
7
Sivasspor’dan Mehmet Altıparmak’ın PFDK Sevkiyle İlgili Açıklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları