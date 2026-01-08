Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Üçüncüsü

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Süheyla Sıtkı Alp Özel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, okullar arası düzenlenen voleybol müsabakalarında önemli bir başarıya imza atarak il üçüncüsü oldu. Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci oyun, takım ruhu ve disiplinli performansla okul camiasını gururlandırdılar.

Zorlu rakiplerle yapılan karşılaşmaların ardından dereceye giren öğrencilere düzenlenen törende madalyaları tek tek takdim edildi. Öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı aileler ve öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı.

Tören ve Açıklamalar

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, törende şu ifadeleri kullandı: "Amacımız çocuklarımızın yalnızca akademik alanda değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de aktif olmalarını sağlamak. Spor yapan çocuklar özgüveni yüksek, disiplinli ve takım ruhuna sahip bireyler olarak yetişiyor. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum."

Karagülle, öğrencileri tek tek tebrik ederek genç sporcuların ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılara imza atacağına inandığını ve onlara spor hayatlarında başarılar dilediğini belirtti.

Okul Yönetiminden Destek Sözü

Okul yönetimi, sportif faaliyetlerin artarak devam edeceğini ve öğrencilerin her alanda desteklenmeye devam edileceğini açıkladı.

