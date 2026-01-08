Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı

Aydın’da düzenlenen Okul Sporları Kick-Boks müsabakaları Germencik Spor Salonu’nda yapıldı; 22 sporcu mücadele etti, dereceye girenler belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:58
Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı

Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde heyecan dolu karşılaşmalar

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Küçükler, Yıldızlar, Gençler (A) ve (B) Kızlar-Erkekler Kick-Boks müsabakaları Germencik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Müsabakalara kızlar kategorisinde 7, erkekler kategorisinde 15 olmak üzere toplam 22 sporcu katılım sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda sporcular, centilmence mücadele ederek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, gruplarda Aydın’ı temsil etmeye hak kazanan sporcular da belli oldu. Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü dereceye giren sporcuları tebrik etti ve grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek sporculara başarılar diledi.

OKUL SPORLARI KİCK-BOKS MÜSABAKALARI GERMENCİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKUL SPORLARI KİCK-BOKS MÜSABAKALARI GERMENCİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OKUL SPORLARI KİCK-BOKS MÜSABAKALARI GERMENCİK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbide Aslanların Üstünlüğü
2
Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı
3
Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu Kadrosuna Kattı
4
Okan Buruk’un Fenerbahçe ile 10. Derbisi
5
Turkcell Süper Kupa 2025: Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray - Fenerbahçe Finali
6
Didim Belediyespor 3-1 Aydın Büyükşehir Belediyespor — TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup
7
Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Küçük Kızlar Voleybol Takımı İl Üçüncüsü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları