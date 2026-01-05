DOLAR
Bartınspor Başkanı Mehmet Maden'den Olağan Genel Kurul ve İstifa Açıklaması

Mehmet Maden, istifa çağrılarına tepki göstererek takımın selametinin Nisan'daki olağan genel kurulda olduğunu ve olağanüstü kongreye gitmeyeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 21:45
Bartınspor Başkanı Mehmet Maden'den Sert Açıklama

Başkanın değerlendirmesi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bartınspor'un Kulüp Başkanı Mehmet Maden, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bartınspor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada camiada oluşan tartışılara tepki gösterdi.

"Bu takımın selameti nisan ayında yapılacak olağan genel kuruldadır" sözleriyle sürecin kaderinin Nisan'daki genel kurulda belirleneceğini vurgulayan Maden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lig bitmeden hiçbir takım küme düşmüyor arkadaşlar. Ama bu şehrin çok bilmişleri bu takımı şuan da kümeye düşürdü." Maden, Bartınspor üzerinden oluşan algının ortalığı karıştırdığını ve bu yönetimde Bartın tarihindeki 50 senelik spor adamları bulunduğunu belirtti: "Şimdi müsade edin de biz de Bartınlı spor adamları olarak, spora katkı sunalım. Bartın’ın gençlerinin önünü açalım".

Maddi güç ve siyasetin müdahalesine tepki

Maddi imkanlarının sınırlı olduğunu ifade eden Maden, yönetime ilişkin eleştirilere cevap verdi: "Biz spor adamıyız arkadaşlarım ve ben bu yönetimi bu şekilde aldık. Spor adamı sporla ilgili işler yapar. Bartınspor’un içinde siyasetin ne işi var".

İstifa çağrılarına yanıt ve genel kurul süreci

Maden, Başkanlar Genel Kurulu'nda istifasının istendiğini belirterek Olağanüstü Genel Kurul’a gitmeyeceklerini söyledi. Nisan ayında yapılacak Olağan Genel Kurul'un önemine dikkat çeken Maden, süreci şu ifadelerle anlattı:

"Bizim beceriksizliğimden yola çıkılarak istifamız istendi. Beni istifaya genel kurul davet eder dedim. Yasalar, tüzük ne emrediyorsa, onu yaparım. O zaman, o süreç içerisinde kulübü genel kurula getiririm. O süreç de beni bağlar. Burası bir kulüp ise kulübün de genel kurulu varsa, Genel Kurul’un üzerinde kimse olamaz. Bu kulübü olağanüstü kongreye götürme yetkisi, yönetimde. Bunu haricinde bizi istemeyenler, Genel Kurul içerisinde istemeyenler, üye sayısının 5’te biri kadar imza toplayıp, genel kurul istiyoruz derler. Bu genel kurulun isteğine de yönetim olarak biz karar veririz. Bu süreç 30 günden aşağıya olmaz. 3 haftalık arada, genel kurlla mı, transferle mi uğraşacağız. Veya başka bir şey ile mi uğraşacağız. Bu takımın selameti Nisan ayında yapılacak olan olağan Genel kuruldadır. Destek verilmezse Bartınspor haritadan silinmez arkadaşlar. Şerefiyle düşer. Bu bir mücadeledir."

Kulübün geçmişine dair değerlendirme

Maden, kulübün yapısına ilişkin sert bir tespitte de bulunarak, "Bu kulüp profesyonel olduğu 1984 yılından içinde bulunduğumuz dakikaya kadar pay edilemeyen bir pastaya dönüşmüştür. Ne hikmetse amatörken bu kulübün yanına kimse yaklaşmıyor. Yine amatör ama şimdi pay edilemiyor. Neden? Çünkü işi sistemden çıkardılar" dedi.

Mehmet Maden'in açıklamaları, Bartınspor camiasında yönetim, genel kurul ve kulübün geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

