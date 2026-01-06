TFF Tahkim Kurulu 123 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezalarını Onadı

TFF Tahkim Kurulu 123 futbolcunun cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 123 futbolcunun itirazlarını inceledi ve cezaları onadı. Kararın, TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyurulduğu belirtildi.

İnceleme ve gerekçe

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından değerlendirildi. Açıklamada, bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2. maddesi uyarınca verilen cezaya ilişkin olarak; sübût, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığı ve başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Onanan cezalar

6 ay hak mahrumiyeti

Cömert Kandemir, Çağan Kayra Erciyas, Çağlar Özel, Çayan Poshoroğlu, Efehan Kaptan, Emin Can Uysal, Emir Aydın, Emirhan Emir, Emre Karataş, Emre Oymak, Emre Sarıkaya, Enes Yiğit, Enver Arda Cırıkcı, Eray Pazar, Eren Taştan, Ergün Nazlı, Erhan Şentürk, Eyüp Can Temiz, Faruk Öcal, Fatih Üge, Fırat Aymak, Fırat Küçükgelmez, Furkan Aktan, Furkan Sakı, Halil Bağcı, Hamit Kargın, Hazar Daşcı, Hüseyin Elma, İlker Sayan, Mehmet Aygün, Mehmet Deveci, Mehmet Keskin, Mert Tibet Aydoğdu, Mertcan Akkaya, Metehan Görel, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Muhammed Burak Çelik, Muhammed Burak Hatipoğlu, Muhammed Emin Ergin, Muhammed Emir Özbilen, Muhammed Öztürk, Musa Bulut, Mustafa Çeçenoğlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, Mustafa Yerli, Recep Tayyip Ensar Danışmaz, Rıfat Bayhan, Ruhi Yıldız, Serhat Çam, Serhat Değer, Serhat Emirler, Taylan Özgün, Tolga Yakut, Vedat Yeşilkaya, Yakup Anıl Karadağ, Yiğit Can Guru, Yiğit Köse, Yusuf Talga

9 ay hak mahrumiyeti

Deniz Kodal, Efe Karaoğlu, Ender Gör, Enes Eren, Enes Tayfun, Ercan Çifci, Erhan Kaynar, Halil İbrahim Kaya, Halil Karataş, Hasan Türkyılmaz, İsmail Ozan Karabudak, Kadir Bakırtaş, Kıvanç Koral, Mahmut Emin Kabul, Mahsum Kartal, Mehmet Ablay, Mert Göze, Mert Ilıman, Miraç Fatih Değirmenci, Muhammed Avvuran, Muhammed Emin Yavaş, Muhammet Enes Şebelek, Mustafa Doğru, Mustafa Yiğit Turgut, Mücahit Çakır, Oğuzhan Şahin Uzun, Oğuzhan Yeşilyurt, Onat Kutay Kurt, Onur Civelek, Ömer Alper Tatlısu, Özgür Özata, Polat Güren, Talha Aydemir, Talha Enes Dege, Tuğay Adamcıl, Umut Can Kanber, Volkan Uluğ, Yusuf Bozkurt

12 ay hak mahrumiyeti

Emir Uzun, Emirhan Demir, Emirhan Korkmaz, Emre Yaşar, Erol Zöngür, Fatih Demirlek, Furkan Demir, Furkan Tütüncü, Furkan Yardım, Hamit Bayraktar, Hüseyin Yıldız, İbrahim Bağcı, Kerem Ersin, Mert Öztürk, Murat Akça, Onur Efe, Onur Paksoy, Osman Kerem Akyol, Ömer Faruk Yaylacı, Önder Selimoğlu, Sarp Tenim, Sezer Kahraman, Süleyman Kasap, Taşkın Kartal, Umut Dilek, Yıldıray Koçal, Yılmaz Coşkunçay

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) TAHKİM KURULU, BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 6, 9 VE 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALAN 123 FUTBOLCUNUN CEZASINI ONADI