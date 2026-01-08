Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Transfer haberi ve detaylar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamladıktan sonra Yozgat Belediyesi Bozokspor forması giyen tecrübeli forvet Tahir Babaoğlu ile anlaşma sağladı.

Transfer detayları

Sezona Yozgat Belediyesi Bozokspor formasıyla başlayan 33 yaşındaki futbolcu Tahir Babaoğlu, ligde görev aldığı 14 karşılaşmada 15 gol kaydederek dikkat çekti. Sarı-siyahlı ekip, tecrübeli forvetle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Kariyer ve başarılar

Kariyerinde önemli başarılar bulunan Tahir Babaoğlu, 2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Sakaryaspor, Iğdır Futbol Kulübü (2 kez) ve Bursaspor ile birlikte üst üste 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.

Oyuncu açıklaması

Tahir Babaoğlu, transferiyle ilgili olarak, "Aliağa Futbol Kulübü’nü yakından takip ediyorum. Futbola yapılan yatırımları biliyorum. Şampiyonluk yolunda elimden geleni yaparak burada da mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kulübün hedefi

Aliağa FK, tecrübeli golcü transferiyle birlikte 1. Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

