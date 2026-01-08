Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu Kadrosuna Kattı
Transfer haberi ve detaylar
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, sezonun ilk yarısını play-off hattında tamamladıktan sonra Yozgat Belediyesi Bozokspor forması giyen tecrübeli forvet Tahir Babaoğlu ile anlaşma sağladı.
Transfer detayları
Sezona Yozgat Belediyesi Bozokspor formasıyla başlayan 33 yaşındaki futbolcu Tahir Babaoğlu, ligde görev aldığı 14 karşılaşmada 15 gol kaydederek dikkat çekti. Sarı-siyahlı ekip, tecrübeli forvetle 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Kariyer ve başarılar
Kariyerinde önemli başarılar bulunan Tahir Babaoğlu, 2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Sakaryaspor, Iğdır Futbol Kulübü (2 kez) ve Bursaspor ile birlikte üst üste 5 şampiyonluk sevinci yaşadı.
Oyuncu açıklaması
Tahir Babaoğlu, transferiyle ilgili olarak, "Aliağa Futbol Kulübü’nü yakından takip ediyorum. Futbola yapılan yatırımları biliyorum. Şampiyonluk yolunda elimden geleni yaparak burada da mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Kulübün hedefi
Aliağa FK, tecrübeli golcü transferiyle birlikte 1. Lig hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
