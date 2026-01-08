Esenler Erokspor Antalya kampını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, devre arası çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde sürdürdü. Kulüp, hazırlıklarını gerçekleştirilen son antrenmanla tamamladı.
Hazırlıkların detayları
Antrenmanlar, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapıldı. İdman ısınma hareketleriyle başladı, devamında 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi ve idman taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.
Gözler 10 Ocak'taki maça çevrildi
Yapılan idmanın ardından İstanbul ekibi devre arası çalışmalarını tamamladı. Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
