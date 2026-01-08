Esenler Erokspor Antalya Kampını Tamamladı

Esenler Erokspor, Antalya Belek'teki devre arası kampını Osman Özköylü yönetiminde tamamladı. 10 Ocak'ta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:24
Esenler Erokspor Antalya Kampını Tamamladı

Esenler Erokspor Antalya kampını tamamladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, devre arası çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde sürdürdü. Kulüp, hazırlıklarını gerçekleştirilen son antrenmanla tamamladı.

Hazırlıkların detayları

Antrenmanlar, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde yapıldı. İdman ısınma hareketleriyle başladı, devamında 5’e 2 çalışması gerçekleştirildi ve idman taktiksel uygulamalarla sonlandırıldı.

Gözler 10 Ocak'taki maça çevrildi

Yapılan idmanın ardından İstanbul ekibi devre arası çalışmalarını tamamladı. Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında 10 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

DEVRE ARASI ÇALIŞMDEVRE ARASI ÇALIŞMALARINI ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE BULUNAN BELEK TURİZM...

DEVRE ARASI ÇALIŞMDEVRE ARASI ÇALIŞMALARINI ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE BULUNAN BELEK TURİZM MERKEZİ'NDE SÜRDÜREN TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN ESENLER EROKSPOR, HAZIRLIKLARINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLADI.

DEVRE ARASI ÇALIŞMALARINI ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE BULUNAN BELEK TURİZM MERKEZİ'NDE SÜRDÜREN...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matteo Guendouzi İstanbul'da: Fenerbahçe ile Sağlık Kontrolleri İçin Geldi
2
Sivasspor, Erzurumspor Maçı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
3
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı
4
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali Hazırlıklarına Başladı
5
Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbide Aslanların Üstünlüğü
6
Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı
7
Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları