Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Bakan Bak ile Görüştü

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret ederek önemli konuları masaya yatırdı. Bu görüşme, atıcılık sporunun geleceği için büyük bir öneme sahip.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, görüşmede atıcılık sporunun gelişimi ve 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlık süreci detaylı bir şekilde ele alındı.

Bakan Bak, görüşme sırasında sporcuların desteklenmesi, altyapı çalışmaları ve branşın yaygınlaştırılması konularında atıcılığa yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Bu desteklerin, genç sporcuların uluslararası arenada daha iyi temsil edilmesi adına kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.