DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,48 -0,27%
ALTIN
3.348,41 0,18%
BITCOIN
3.471.477,04 -1,1%

Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Bakan Bak ile Görüştü

Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı ziyaret ederek atıcılık sporunun geleceği hakkında önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:49
Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Bakan Bak ile Görüştü

Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Bakan Bak ile Görüştü

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret ederek önemli konuları masaya yatırdı. Bu görüşme, atıcılık sporunun geleceği için büyük bir öneme sahip.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, görüşmede atıcılık sporunun gelişimi ve 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları hazırlık süreci detaylı bir şekilde ele alındı.

Bakan Bak, görüşme sırasında sporcuların desteklenmesi, altyapı çalışmaları ve branşın yaygınlaştırılması konularında atıcılığa yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Bu desteklerin, genç sporcuların uluslararası arenada daha iyi temsil edilmesi adına kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Yeni Transferi Folcarelli için İmza Töreni Düzenledi
2
Fenerbahçe-Anderlecht Maçına Hazırlık: Mourinho'dan Çarpıcı Açıklamalar
3
Atıcılık Federasyonu Başkanı Kocakaya, Bakan Bak ile Görüştü
4
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Hakem ve Yapı Açıklamalarına Sert Tepki
5
Eczacıbaşı Dynavit, Kupa Voley'de Dörtlü Final'e Yükseldi
6
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin Milli Takımı Belli Oldu

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!