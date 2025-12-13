DOLAR
Atila Gerin: "İstediğimiz Hiçbir Şeyi Yapamadık" — Eyüpspor 0-3 Rizespor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri maçta istediklerini sahada yapamadıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:52
Trendyol Süper Lig 16. hafta — Eyüpspor 0-3 Çaykur Rizespor

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, Çaykur Rizespor karşısında beklenen oyun kuramayıp istediklerini sahada gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, rakibin galibiyet için kendilerinden daha istekli olduğunu vurguladı: "İştahlılardı, istediklerini aldılar. Biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık."

Gerin, ilk yarı ve ikinci yarının başında kısa süreli ataklarla bir şeyler denediklerini ancak korner golüyle moral olarak çöktüklerini belirtti:

"İlk yarı, ikinci yarının başında sadece 10 dakika biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştık ama korner golüyle orada da kırıldık. Yani direnç anlamında çabuk kırıldık."

Teknik sorumlu ayrıca, kulübün dışarıdaki işlerinde sıkıntılar olduğunu, oyuncuların bugüne kadar iyi direnç gösterdiğini fakat bu zor deplasmanda çabuk kırıldıklarını söyledi. Gerin, son olarak "İstemediğimiz bir sonuç aldık, mağlup olduk. Rizespor’u tebrik ediyoruz." dedi.

