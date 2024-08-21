Atletico Madrid, Conor Gallagher'ı Transfer Etti

Atletico Madrid, Yeni İsimle Güçleniyor

İspanyol futbol devi Atletico Madrid, Chelsea ile anlaşma sağlayarak ortasahasında önemli bir takviye yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalara göre, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Conor Gallagher ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Gallagher'ın Performansı

Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Gallagher, toplamda 50 karşılaşmada 7 gol ve 9 asistlik bir katkı sağladı. Bu transfer, Atletico Madrid'in hedeflerini gerçekleştirmek adına attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.