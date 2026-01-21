Atletico Madrid, RAMS Park'ta Galatasaray ile 1-1
Şampiyonlar Ligi 7. hafta maç özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.
Maçta İspanyol ekibinin golünü 4. dakikada Giuliano Simeone kaydederken, Galatasaray’ın golü 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle geldi.
Karşılaşmanın ardından Atletico Madrid Kulüp Başkanı Enrique Cerezo soyunma odasına giderek takımının yanına gitti. Ardından Atletico Madridli futbolcular stattan ayrıldı.
İspanyol ekip, Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü evinde TSİ 23.00’de Bodo Glimt ile karşılaşacak.
