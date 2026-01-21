Atletico Madrid, RAMS Park'ta Galatasaray ile 1-1

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı; Enrique Cerezo soyunma odasına gidip takımın yanına gitti.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 23:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 23:59
Atletico Madrid, RAMS Park'ta Galatasaray ile 1-1

Atletico Madrid, RAMS Park'ta Galatasaray ile 1-1

Şampiyonlar Ligi 7. hafta maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray ile Atletico Madrid, RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

Maçta İspanyol ekibinin golünü 4. dakikada Giuliano Simeone kaydederken, Galatasaray’ın golü 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Karşılaşmanın ardından Atletico Madrid Kulüp Başkanı Enrique Cerezo soyunma odasına giderek takımının yanına gitti. Ardından Atletico Madridli futbolcular stattan ayrıldı.

İspanyol ekip, Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında 28 Ocak Çarşamba günü evinde TSİ 23.00’de Bodo Glimt ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İspanyol ekibi Atletico...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İspanyol ekibi Atletico Madrid, stattan ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa FK 1-0 Ümraniyespor | Trendyol 1. Lig 20. Hafta
2
Euroleague: Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı 85-80 Yenip 15. Galibiyete Ulaştı
3
Okan Buruk: Atletico Madrid karşısında 1-1, beraberlik stratejik önemde
4
Atletico Madrid, RAMS Park'ta Galatasaray ile 1-1
5
Victor Osimhen: Lookman ve Onyedika'yı Galatasaray'a İkna Etmeye Çabalıyorum
6
Simeone: Bugün 3 puanı hak etmedik — Atletico 1-1 Galatasaray
7
Karabağ 90+4'te Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi — Şampiyonlar Ligi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları