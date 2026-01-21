Viktor Faust, Cvetkov’u 1. rauntta nakavt etti — WBO Kıtalararası Altın Kemer EC Boxing’e

Viktor Faust, Kiel'de Todorche Cvetkov'u ilk rauntta nakavt ederek WBO kıtalararası altın kemerin sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:57
Viktor Faust, Cvetkov’u 1. rauntta nakavt etti — WBO Kıtalararası Altın Kemer EC Boxing’e

Viktor Faust, Cvetkov’u 1. rauntta nakavt etti — WBO Kıtalararası Altın Kemer EC Boxing’e

Türk boks kulübü EC Boxing’in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Makedonyalı rakibi Todorche Cvetkov'u ilk rauntta attığı sağ kroşe ile nakavt ederek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) kıtalararası altın kemer'in sahibi oldu.

Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen galada Faust, karşılaşmanın ilk raundunda etkili bir darbe ile Cvetkov'u yere serdi. Yediği ağır darbenin ardından Makedon boksör yerden kalkamayınca maç sona erdi.

Kulüp yetkililerinden açıklamalar

Erol Ceylan: "Bizim asıl hedefimiz dünyanın zirvesindeki isimleri teker teker indirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Bu akşamki karşılaşmada Viktor, ne kadar iyi olduğunu ve zirvede savaşmaya hazır olduğunu tekrar ispatladı"

Bülent Başer: "Rakibimizin karşılaşmanın başlamasıyla saldıracağını biliyorduk. Yumruklarının çok tehlikeli olduğunu biliyorduk. Biz de ona göre taktik geliştirerek, daha sakin fakat uyanık bir stil ile çıktık karşısına. Zaten Viktor, yumrukları çok güçlü olan bir boksördür. Rakibin açığını yakaladı mı bayıltır, başka şansı yok. Bu gece yeniden zaferle ringlerden inmenin haklı gururunu yaşadık"

Vedat Alyaz: "Bu da bize dünya şampiyonluk maçlarının kapılarını aralayacak. Viktor Faust, bugüne kadar çıktığı on beş maçı kazanarak adını boks tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Yendiği boksörler arasında dünya devi isimler de yer alıyor"

EROL CEYLAN (SOL 1), VİKTOR FAUST (SOL 2), BÜLENT BAŞER (SOL 3)

EROL CEYLAN (SOL 1), VİKTOR FAUST (SOL 2), BÜLENT BAŞER (SOL 3)

EROL CEYLAN (SOL 1), VİKTOR FAUST (SOL 2), TODORCHE CVETKOV (SAĞ)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı
2
Fenerbahçe, Aston Villa Maçı Öncesi Hazırlıkları Tamamladı
3
Viktor Faust, Cvetkov’u 1. rauntta nakavt etti — WBO Kıtalararası Altın Kemer EC Boxing’e
4
Bodrum FK - Sivasspor: Tek Hedef Galibiyet
5
Konyaspor, Arif Boşluk'u Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
6
Charles Manning Haftanın 5'ine Seçildi — Karşıyaka
7
Elazığlı Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası’nda (Atina 21-25 Ocak 2026)

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları