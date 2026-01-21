Viktor Faust, Cvetkov’u 1. rauntta nakavt etti — WBO Kıtalararası Altın Kemer EC Boxing’e

Türk boks kulübü EC Boxing’in Ukraynalı ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Makedonyalı rakibi Todorche Cvetkov'u ilk rauntta attığı sağ kroşe ile nakavt ederek Dünya Boks Organizasyonu (WBO) kıtalararası altın kemer'in sahibi oldu.

Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen galada Faust, karşılaşmanın ilk raundunda etkili bir darbe ile Cvetkov'u yere serdi. Yediği ağır darbenin ardından Makedon boksör yerden kalkamayınca maç sona erdi.

Kulüp yetkililerinden açıklamalar

Erol Ceylan: "Bizim asıl hedefimiz dünyanın zirvesindeki isimleri teker teker indirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Bu akşamki karşılaşmada Viktor, ne kadar iyi olduğunu ve zirvede savaşmaya hazır olduğunu tekrar ispatladı"

Bülent Başer: "Rakibimizin karşılaşmanın başlamasıyla saldıracağını biliyorduk. Yumruklarının çok tehlikeli olduğunu biliyorduk. Biz de ona göre taktik geliştirerek, daha sakin fakat uyanık bir stil ile çıktık karşısına. Zaten Viktor, yumrukları çok güçlü olan bir boksördür. Rakibin açığını yakaladı mı bayıltır, başka şansı yok. Bu gece yeniden zaferle ringlerden inmenin haklı gururunu yaşadık"

Vedat Alyaz: "Bu da bize dünya şampiyonluk maçlarının kapılarını aralayacak. Viktor Faust, bugüne kadar çıktığı on beş maçı kazanarak adını boks tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Yendiği boksörler arasında dünya devi isimler de yer alıyor"

