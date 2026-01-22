Euroleague: Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı 85-80 Yenip 15. Galibiyete Ulaştı

Fenerbahçe Deplasmanda Virtus Bologna'yı 85-80 Mağlup Etti

Euroleague 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 yenerek sezonun 15. galibiyetini aldı. Karşılaşma Virtus Arena'da oynandı ve yüksek tempolu bir mücadeleye sahne oldu.

Maç Detayları

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Saso Petek (Slovenya)

Takımlar ve Skor Dağılımı

Virtus Bologna: Carsen Edwards 35, Derrick Samuel Alston Jr. 14, Alessandro Pajola 4, Mouhamet Diouf 3, Nicola Akele, Saliou Niang 6, Matt Morgan 14, Daniel Hackett 2, Karim Jallow 2

Başantrenör: Dusko Ivanovic

Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 15, Khem Birch 4, Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 3, Nando De Colo 12, Talen Horton Tucker 28, Onuralp Bitim 6, Mikael Olli Axel Jantunen 8, Armando Bacot 2

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyotlar

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Kısa Değerlendirme

Maç boyunca özellikle Carsen Edwards (35 sayı) ve Talen Horton Tucker (28 sayı) gibi skor üreten isimler öne çıktı. Fenerbahçe, dengeli hücum ve kritik anlarda isabetli şutlarla rakibini geride bırakarak deplasmandan önemli bir galibiyetle döndü.

