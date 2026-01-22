Euroleague: Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı 85-80 Yenip 15. Galibiyete Ulaştı

Fenerbahçe Beko, Euroleague 23. haftada İtalya'da Virtus Bologna'yı 85-80 yenerek sezonun 15. galibiyetine ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 01:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 01:08
Euroleague: Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı 85-80 Yenip 15. Galibiyete Ulaştı

Fenerbahçe Deplasmanda Virtus Bologna'yı 85-80 Mağlup Etti

Euroleague 23. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Bologna'yı 85-80 yenerek sezonun 15. galibiyetini aldı. Karşılaşma Virtus Arena'da oynandı ve yüksek tempolu bir mücadeleye sahne oldu.

Maç Detayları

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya), Saso Petek (Slovenya)

Takımlar ve Skor Dağılımı

Virtus Bologna: Carsen Edwards 35, Derrick Samuel Alston Jr. 14, Alessandro Pajola 4, Mouhamet Diouf 3, Nicola Akele, Saliou Niang 6, Matt Morgan 14, Daniel Hackett 2, Karim Jallow 2
Başantrenör: Dusko Ivanovic

Fenerbahçe: Devon Hall 7, Tarık Biberovic 15, Khem Birch 4, Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu 3, Nando De Colo 12, Talen Horton Tucker 28, Onuralp Bitim 6, Mikael Olli Axel Jantunen 8, Armando Bacot 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Periyotlar

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Kısa Değerlendirme

Maç boyunca özellikle Carsen Edwards (35 sayı) ve Talen Horton Tucker (28 sayı) gibi skor üreten isimler öne çıktı. Fenerbahçe, dengeli hücum ve kritik anlarda isabetli şutlarla rakibini geride bırakarak deplasmandan önemli bir galibiyetle döndü.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 23. HAFTA MAÇINDA İTALYA DEPLASMANINDA VİRTUS BOLOGNA’YI 85-80 MAĞLUP...

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 23. HAFTA MAÇINDA İTALYA DEPLASMANINDA VİRTUS BOLOGNA’YI 85-80 MAĞLUP EDEREK 15. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.

FENERBAHÇE BEKO, EUROLEAGUE 23. HAFTA MAÇINDA İTALYA DEPLASMANINDA VİRTUS BOLOGNA’YI 85-80 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Simeone: Bugün 3 puanı hak etmedik — Atletico 1-1 Galatasaray
2
Karabağ 90+4'te Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi — Şampiyonlar Ligi
3
Galatasaray’da 2 değişiklik: Osimhen 11'de, Torreira şans buldu
4
Fenerbahçe, Aston Villa Maçı Öncesi Hazırlıkları Tamamladı
5
Okan Buruk’un Fenerbahçe ile 10. Derbisi
6
Trendyol 1. Lig 19. Hafta: Ankara Keçiörengücü 3-1 Ümraniyespor
7
Okan Kocuk: "Avrupa’da Gidebileceğimiz Yere Kadar Gitmek İstiyoruz"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları