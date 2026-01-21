Galatasaray’da 2 değişiklik: Osimhen 11'de, Torreira şans buldu

Okan Buruk, Gaziantep FK maçına göre Atletico Madrid karşısında iki değişiklik yaptı; Osimhen ilk 11'de, Torreira sahaya çıktı. Tribünlere yaklaşık 50 bin bayrak bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:16
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Gaziantep FK maçının 11’ine göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında evinde karşılaştıkları Atletico Madrid maçında iki değişiklik yaptı. Buruk, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi yerine Lucas Torreira ve Victor Osimhen'e görev verdi.

Takımla çalışmalara başlayan fakat teknik heyet kararıyla bekletilen Wilfried Singo ve sakatlığı bulunan Arda Ünyay kadroda yer almadı. Ayrıca Kazımcan Karataş, UEFA’ya verilen listede olmadığı için maç kadrosunda bulunmadı.

Gabriel Sara, sakatlığından dolayı Gaziantep FK müsabakasında forma giymemişti; son antrenmanda kendini denedi ve bu maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Osimhen 11'de, Ismail Jakobs yedek

Milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda görev yapan Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs, turnuva sonrası takıma katıldı. Takımla iki antrenmana çıkan Osimhen 11’de6 müsabakada forma giymedi.

Galatasaray’ın 11’i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11’i ile başladı.

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu ve Furkan Koçak.

Tribünler ve seremoni

Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid maçı için RAMS Park tribünlerine yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak bıraktı. Taraftarlar seremoni sırasında bayrakları sallayarak etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

RAMS Park tribünlerini dolduran Galatasaray taraftarları, müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribüne çağırdı ve yaptıkları tezahüratlarla takımı maça hazırladı.

Mücadele öncesinde, İspanya’da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

