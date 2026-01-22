Okan Buruk: Atletico Madrid karşısında 1-1, beraberlik stratejik önemde

Maç değerlendirmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın zorluklarına ve alınan sonucun önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buruk, seyircinin yarattığı atmosferi överek, "Seyircimizin bu tür maçları beklediğini, bu atmosferi yapmak için çok büyük çaba sarf ettiklerini her zaman biliyoruz. Çok güzel bir atmosfer vardı. Takımla birlikte hareket ettiler." dedi ve Atletico Madrid'i "çok dinamik, çok atletik" bir takım olarak nitelendirdi.

Erken gol yemelerinin takımı etkilediğini ama sonrasında oyunu dengelediklerini belirten Buruk, "İlk 24’ü garantileyip, 16’nın içerisine girebilmek için 1 puan da önemliydi." ifadelerini kullandı. Maçın son bölümünde önemli bir pozisyonun kaçtığını ve oyuncularının performansından memnun olduğunu vurguladı: "Oyuncularımın performansından, mücadelesinden memnunum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Zor bir karşılaşmaydı ve beraberlik stratejik anlamda önemliydi."

Kaçan pozisyonlar ve oyuncu performansları

Kaçan fırsatlarla ilgili olarak Buruk, "Futbolun içerisinde bu pozisyonlar çok fazla kaçar. Önemli olan bu pozisyonlar içinde olmak. O andaki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, topa gelişiniz, öz güveniniz önemli." dedi. Son dakikada Sara'nın vuruşunda kalecinin kurtardığı bir pozisyon olduğunu belirtti ve genel olarak oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ekledi.

Atmosfer, kadro ve taktik

Stattaki atmosferin oyuncuları etkilediğini söyleyen Buruk, "Hangi oyuncuyla konuşsam bu stattaki atmosferden bahsediyor" ifadelerini kullandı. Orta saha ve savunma dengesi için Mario Lemina'nın önemine dikkat çekti ve Torreira ile birlikte topa sahip olma konusunda iyi iş yaptıklarını belirtti.

Forvet tercihleri ve kadro derinliği hakkında Buruk, Osimhen'in durumunun takıma olumlu yansıdığını, Osimhen’li ve Osimhen’siz oyunun farklı profiller sunduğunu aktardı. Icardi ile önde baskı yapıldığını, Osimhen’in dönüşünün moral ve taktiksel anlamda değerli olduğunu söyledi. Sara'nın girişiyle hem topla hem baskıda daha iyi olduklarını ifade etti.

Roland Sallai hakkında, "Hücum oyuncusu... İçeriden yaptığı koşular bizim için önemli oluyor. Çok önemli performans sergiliyor. Çok iyi niyetli, takımı için her şeyini veriyor." şeklinde övgüde bulundu.

Gelecek maçlar, rotasyon ve transfer

Buruk, önlerindeki takvimi göz önünde bulundurarak rotasyon gerekeceğini söyledi: "3 gün sonra maçlarımız olduğunu ifade ettim. Rotasyon yapmamız gerekecek. Seyahat yapmayacağız, avantajımız o. Lig maçı da bizim için önemli. Bundan sonra ligde oynayacağımız her maç final."

Transfer politikasına ilişkin ise Buruk, genç oyuncu izlemeye devam ettiklerini ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın transferlerde avantaj sağlayacağını belirtti: "Önümüzü görmek önemliydi... Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok önemli bir etken. Bunun bize yardımcı fazla olacağını düşünüyorum."

Genel değerlendirme

Okan Buruk, Atletico Madrid'in "çok otomatikleşmiş" ve formda bir takım olduğunu söyleyerek, yapılan değişikliklere karşılık verdiklerini anlattı. "90 dakikalık bölümde rakibimizle başa baş oynamak sevindirici" diyen Buruk, Avrupa maçlarının oyuncular için önemli tecrübe sağladığını vurguladı. Sonraki rakip olarak Manchester City deplasmanına değindi ve turu geçmek için bir maç daha oynayacaklarını hatırlattı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid ile zor karşılaşma oynadıklarını belirterek, beraberliğin stratejik anlamda önemli olduğunu vurguladı.