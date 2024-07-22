Atletizm Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda Rabiye Çiçek'ten Bronz Madalya

Atletizm Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası

Slovakya'nın Branska Bystrica şehrinde gerçekleşen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, genç atletler için büyük bir mücadele alanı oldu.

Rabiye Çiçek'in Başarısı

Milli sporcu Rabiye Çiçek, cirit atma branşında gerçekleştirdiği 54.52 metrelik atışıyla bronz madalya kazandı. Bu başarı, onun spor kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Açıklaması

Türkiye Atletizm Federasyonu, Rabiye Çiçek'in başarısını duyurarak, ayrıca ENKA Spor Kulübü ve antrenörü Mustafa Karaduman'ı tebrik etti. Federasyon, genç sporcunun gelişimini destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Genç Sporculara Örnek

Rabiye Çiçek'in elde ettiği başarı, Türkiye'deki genç atletler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Sporun genç yaşta başladığında, azimle çalışarak büyük başarılar elde edilebileceğini gösteriyor.